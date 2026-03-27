Napoli Emanuele Rao stupisce ancora in Serie B

Emanuele Rao, giovane calciatore di proprietà del Napoli e in prestito al Bari, si sta distinguendo nella stagione di Serie B. Con prestazioni che si sono fatte notare per qualità tecniche e costanza, Rao continua a dimostrare il suo valore nel campionato cadetto, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Emanuele Rao è uno dei nomi più interessanti emersi in questa stagione di Serie B. Il giovane talento, di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Bari, sta sorprendendo per maturità, qualità tecniche e continuità di rendimento. In un campionato spesso complicato e fisico come la cadetteria, Rao è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, attirando l’attenzione non solo degli addetti ai lavori ma anche dei tifosi azzurri. Il suo percorso è il frutto di una scelta strategica precisa da parte della dirigenza partenopea, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna. La scorsa estate, il Napoli ha deciso di investire su Rao prelevandolo dalla SPAL per circa 800 mila euro, una cifra contenuta che oggi appare già estremamente vantaggiosa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Articoli correlati

Emanuele Rao, gol in serie B e convocazione in Under 20: ecco chi è il talento di proprietà del NapoliIl nome di Emanuele Rao, complice una stagione da assoluto protagonista, sta iniziando a circolare sempre più insistentemente.

Leggi anche: Napoli, ancora sangue sulle strade: uomo investito sul Corso Vittorio Emanuele, è grave

Altri aggiornamenti su Napoli Emanuele Rao stupisce ancora in...

Gli inizi, il fallimento, la malattia: chi è Emanuele Rao, il nuovo gioiellino del Napoli che stupisce in BChi è Emanuele Rao, giovane talento di proprietà del Napoli oggi in prestito al Bari. Dalla SPAL alla Serie B passando per una storia personale sorprendente ... napolicalciolive.com

Emanuele Rao vede la serie A. Di proprietà del Napoli, il talento trentino ha già segnato 6 reti in B con il Bari. E, intanto, va in azzurro. Il diabete? Non è un limiteBARI. Alla voce talenti in rampa di lancio, quei giovani che vengono mandati in serie B per farsi le ossa dai club di serie A, c'è il suo nome. Scritto in maiuscolo, grassetto e ben visibile a tut ... ildolomiti.it