Ancora sangue sulle strade cittadine. Dopo la tragedia avvenuta nella serata di domenica, costata la vita a due donne, un nuovo grave incidente si è verificato ieri sera, lunedì 23 marzo intorno alle ore 20 in Corso Vittorio Emanuele, a Napoli. Un uomo è stato investito da uno scooter guidato da una ragazza. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini, dove attualmente si trova ricoverato in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni, alla guida dello scooter vi sarebbe stata una giovane donna. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente: non si esclude l’alta velocità o una distrazione alla guida. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, ancora sangue sulle strade: uomo investito sul Corso Vittorio Emanuele, è grave

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