Gli agenti della Polizia Locale hanno svolto controlli nelle piazze e nei vicoli del centro cittadino, verificando il rispetto delle norme in vigore. L’attenzione è stata rivolta principalmente alle misure di prevenzione contro la diffusione dell’epatite A. Le operazioni hanno interessato diverse zone del centro, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle disposizioni stabilite.

Tempo di lettura: 2 minuti Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato controlli nelle principali piazze e i vicoli del centro cittadino per verificare l’osservanza delle normative vigenti, con un focus prioritario sulle misure di contrasto alla diffusione del virus dell’Epatite A. Sicurezza Sanitaria: Esercizi Commerciali a Norma Le attività di verifica hanno interessato zone nevralgiche come piazza Carità, piazza Bovio, piazza San Domenico Maggiore e i quartieri di Montecalvario (vico Lungo Gelso, via Speranzella, via Teatro Nuovo, vico Figurelle e vico San Sepolcro). L’obiettivo principale è stato l’accertamento del rispetto dell’Ordinanza Sindacale n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Polizia Locale, controlli sull’osservanza delle misure per il contrasto alla diffusione dell’epatite A

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