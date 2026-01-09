Jazz in forma solidale Concerto per l’Etiopia
Questa sera alle 21, il Teatro Sperimentale ospiterà un concerto solidale dedicato all’Etiopia, un evento che unisce musica e solidarietà. Un’esperienza musicale in un’atmosfera intima e sobria, pensata per condividere un messaggio di attenzione e supporto. Un’occasione per ascoltare il jazz in modo diverso, contribuendo a un progetto di solidarietà internazionale.
Questa sera alle 21 il palcoscenico del Teatro Sperimentale si accenderà per una serata speciale dal sapore ancora natalizio. Il "Concerto della Solidarietà" è un’iniziativa nata dalla volontà di raccogliere fondi a favore della "Smiling Children Town", la struttura fondata in Etiopia da Abbà Marcello per accogliere i bambini di strada e dar loro una possibilità di istruzione e di riscatto sociale. Protagonista del concerto sarà l’ Aldemaro Moltedo Jazz Band che suonerà i classici napoletani rivisitati in chiave jazz. Gli arrangiamenti sono di Fabio Petretti che oltre a suonare il sax è anche direttore artistico, al trombone ci sarà Massimo Morganti, alla tromba Riccardo Catria, al contrabbasso Paolo Ghetti, alla batteria Stefano Paolini, al pianoforte Aldemaro Moltedo mentre le voci sono quelle di Paola Lorenzi e Anna Ghetti, con la partecipazione straordinaria del soprano Silvia Cafiero e del tenore Yan Xin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
