Torneo di burraco solidale a sostegno della salute mentale
Il Progetto Itaca Lecce organizza un torneo di burraco solidale, dedicato alla promozione della salute mentale. L’evento si terrà domenica 18 gennaio 2026 presso Le Tagghiate, in Via De Ferrari, 1, a Lecce. Un’occasione per condividere un momento di gioco e sensibilizzare su un tema importante, sostenendo iniziative a favore del benessere psicologico.
Progetto Itaca Lecce annuncia l’organizzazione di un Torneo di Burraco Solidale, in programma Domenica 18 gennaio 2026 presso Le Tagghiate, in Via De Ferrari, 1 – Lecce. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le attività dell’associazione dedicate alle persone con disagio psichico e alle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
