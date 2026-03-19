La Juventus sta considerando di ingaggiare Leonardo Spinazzola, il cui contratto con il Napoli scadrà a giugno. La società ha in programma di offrire al calciatore un contratto di due anni. La trattativa è in fase di valutazione e ancora non ci sono accordi definitivi. Spinazzola potrebbe quindi diventare un nuovo elemento della rosa bianconera a partire dalla prossima stagione.

La Juventus sta valutando il nome di Leonardo Spinazzola, al quale a giugno scadrà il contratto con il Napoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio: La Juventus continua a lavorare sulle strategie di mercato della prossima stagione. Occhi sul centrocampo e in particolare sulla corsia mancina, dove Comolli e il suo staff stanno seguendo la situazione legata al futuro di Leonardo Spinazzola: l’esterno classe ’93 è in scadenza di contratto con il Napoli, e la dirigenza bianconera ha fatto un approccio per un suo possibile ritorno a parametro zero. Fino a questo momento il Napoli ha proposto un rinnovo di una stagione con opzione per la successiva, mentre la Juventus ne offrirebbe due soddisfando le richieste del calciatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Juventus sonda Spinazzola a parametro zero, gli offrirebbero due anni di contratto (Di Marzio)

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