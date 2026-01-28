Il Napoli ha ufficializzato l’addio a un giocatore e ora Manna può concentrarsi sul prossimo colpo. La squadra cerca ancora un attaccante che possa rafforzare il reparto offensivo, dopo aver già preso Giovane, che si è messo a disposizione di Conte in fretta, a causa degli infortuni e delle assenze che hanno colpito il gruppo partenopeo.

Il Napoli è ancora alla ricerca di un giocatore che possa dare man forte al reparto avanzato. Negli ultimi giorni è arrivato Giovane, già messo a disposizione di Antonio Conte anche a causa dell’emergenza che ha colpito la squadra partenopea. Altri movimenti, però, andranno fatti, soprattutto dopo gli addii di Lorenzo Lucca e Noa Lang. Mercato Napoli, occhi puntati su Sterling: annuncio ufficiale. Uno dei nomi accostati al mercato azzurro è quello di Raheem Sterling, attaccante classe ’94 che ha attirato l’attenzione di Giovanni Manna. Negli ultimi minuti è arrivata una notizia importante che riguarda proprio il giocatore inglese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, è ufficiale l’addio: ora Manna può tentare l’assalto

Il calciomercato invernale è ufficialmente aperto e il Napoli valuta diverse possibilità per rinforzare la rosa di Antonio Conte.

