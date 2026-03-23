Tarantini Time Quotidiano Mercoledì 25 marzo alle ore 17.30, nel Salone dei Vescovi, si terrà l’incontro “Il Processo a Gesù”, convegno dedicato al tema “Dignità umana e dialogo tra diritto e fede”, inserito nel programma del Mysterium Festival 2026. L’appuntamento sarà introdotto da Carmen Galluzzo e vedrà una riflessione corale con gli interventi, tra gli altri, di Antonio Morelli e di mons. Emanuele Ferro. Le conclusioni saranno affidate a mons. Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto. L’evento è promosso dal Club per l’UNESCO e dall’associazione “Marco Motolese”, in collaborazione con Le Corti di Taras, ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, ARCoPu e Arcidiocesi di Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mysterium Festival, “Il Processo a Gesù” nel Salone dei Vescovi

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