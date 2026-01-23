Domenico Arcuri | chi è l’ex marito di Myrta Merlino

Domenico Arcuri è un professionista italiano con un profilo pubblico noto per ruoli istituzionali e attività nell’ambito pubblico. È anche conosciuto per il suo passato legame con la giornalista e conduttrice Myrta Merlino, con cui ha condiviso alcuni anni di vita privata. In questa introduzione si analizzano gli aspetti principali della sua carriera e della sua storia personale.

Domenico Arcuri è noto al grande pubblico sia per il suo profilo istituzionale sia per la sua vita privata, legata per anni alla giornalista e conduttrice televisiva Myrta Merlino. Nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 10 luglio 1963, Domenico Arcuri è un manager pubblico di lungo corso. È stato per molti anni amministratore delegato di Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, incarico assunto nel 2007.

