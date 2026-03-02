Lionel Messi è tornato in campo dopo la sconfitta nella prima giornata di MLS contro il Los Angeles FC. Durante la partita successiva contro Orlando, il campione argentino ha segnato una doppietta, contribuendo a ottenere la vittoria per l'Inter Miami. La sua presenza in squadra ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Lionel Messi è tornato. Dopo la prima giornata del campionato di MLS, persa per 3-0 contro il Los Angeles FC, il campione argentino scalda i motori e regala ai tifosi dell'Inter Miami una doppietta meravigliosa che chiude i conti contro Orlando. La partita finisce 2-4 per gli ospiti. Dopo il secondo gol, Messi si è rivolto verso la panchina di Orlando: "Volete un autografo?" - ha chiesto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un Messi mai visto: provoca gli avversari così

Leggi anche: Messi provoca gli avversari: "Volete un autografo?"

Non hai mai visto treni così: gli itinerari più emozionanti del pianetaComfort, sostenibilità e panorami mozzafiato rendono il viaggio in treno un’esperienza unica e raffinata.

IL GOL di MESSI che dimostra il suo GENIO#messi

Contenuti e approfondimenti su Messi.

Temi più discussi: Le grandi rimonte in UEFA Champions League: la Remontada, Liverpool-Barcellona, Paris-Man United, Deportivo-Milan; Né CR7, né Messi, è un altro il più talentuoso di tutti: la confessione di Keylor Navas; Cronaca e potere, Mottola: Non siamo messi male solo in Italia, con Trump la situazione è degenerata anche in senso nepotistico; VIDEO: In un'amichevole a Porto Rico, Messi atterrato da un tifoso.

Mai visto Messi così! Assalto allo spogliatoio dell’arbitroGrande appassionato di sport, è stato un discreto lanciatore di peso ma ha dovuto smettere per problemi ai tendini. Ciò non gli ha impedito di mantenere i legami con il magico mondo dell’atletica. Gli ... sportal.it

Assist di rabona di Cherki, Guardiola: Non ho mai visto Messi fare un cross cosìNella vittoria per 3-0 del Manchester City contro il Sunderland Ryan Cherki si è preso la copertina realizzando un assist di rabona per il tris firmato da Phil Foden. Una giocata da rivedere e ... tuttomercatoweb.com

— Messi mi, Ronaldo mu Ilkay Gündogan: "Messi" x.com

Eterno Messi Ha aperto il suo 2026 con una doppietta nel derby della Florida contro l’Orlando City: due gol per mettere il suo nome anche in questo anno. Il 22° consecutivo, dal Barça fino all’Inter Miami - facebook.com facebook