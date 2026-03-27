Sabato 28 marzo alle 10.30 si svolgerà a Milano, presso la sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, l’evento musicale benefico intitolato “Musica che accoglie, sinfonie di solidarietà”. L’iniziativa si terrà in via Silvio Pellico, 6, con l’obiettivo di raccogliere fondi attraverso un concerto. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento durerà alcune ore.

Sabato 28 marzo, alle ore 10.30 a Milano presso la sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala (in via Silvio Pellico, 6), si terrà l’evento musicale benefico .Protagonista del concerto sarà il Trio Ecate, composto da Elisa Verona (violino), Elisa Contedini (violoncello) e Marco Federico Maria Drufuca (pianoforte). L’evento è organizzato e promosso dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano in collaborazione con Conflavoro PMI Varese e con il comitato civico MI’mpegno, con il supporto del partner Center Life di Milano. Pacchi smarriti e venduti a pochi euro. Torna il grande evento alle porte di Milano 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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