XXVIII edizione di Dona un giocattolo che regala un sorriso solidarietà e musica in piazza Mercato

La XXVIII edizione di “Dona un giocattolo che regala un sorriso” si svolge in piazza Mercato, promuovendo solidarietà e musica nel quartiere. L’evento, organizzato da Asso, invita la comunità a partecipare con l’obiettivo di raccogliere giocattoli e diffondere un gesto di attenzione verso chi ne ha bisogno. Un momento di condivisione che rafforza i legami tra cittadini e sostiene il senso di solidarietà locale.

Un evento che unisce solidarietà, musica e comunità torna nel quartiere Mercato, grazie all'iniziativa promossa da Asso.Gio.Ca., dall'associazione Musicant, dal Forum Mercato Orefici e dalle parrocchie S. Eligio e S. Maria della Scala, ormai punto di riferimento per grandi e piccini.

XXVIII EDIZIONE di "Dona un giocattolo che regala un sorriso" a piazza Mercato - Al via Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 19.

“Dona Un Sorriso, un Giocattolo in Pediatria”: ritorna l'evento solidale - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday L’associazione “DONATION Italia ... salernotoday.it

