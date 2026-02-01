Domenica In | Mara Venier accoglie stelle di cinema e musica

Domenica pomeriggio su Rai1, Mara Venier ha ospitato diverse stelle del cinema e della musica. La puntata di Domenica In si è riempita di volti noti e momenti di spettacolo, regalando al pubblico un pomeriggio ricco di intrattenimento.

Pomeriggio ricco di volti noti e momenti di spettacolo nella nuova puntata di Domenica In, in onda domenica 1° febbraio su Rai1. Alla guida dello storico contenitore domenicale torna Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, pronti ad accompagnare il pubblico tra intrattenimento, musica, cinema e attualità. Christian De Sica e Lillo presentano il nuovo film. Tra i primi ospiti in studio arrivano Christian De Sica e Lillo Petrolo, protagonisti del film "Agata Christian – Delitto sulle Nevi". La pellicola, diretta da Eros Puglielli, è una commedia brillante che mescola ironia e mistero e sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 5 febbraio.

