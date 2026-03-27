A Brindisi, la Valtur torna in testa alla classifica dopo una gara combattuta, dove la vittoria è arrivata grazie a sforzi fisici intensi e resistenza mentale. La squadra ha dimostrato determinazione, superando momenti difficili e mantenendo alta la concentrazione fino alla fine. La partita si è conclusa con un risultato che premia la tenacia e la forza di volontà dei giocatori coinvolti.

Non è stata una passeggiata, e forse è meglio così. Perché le vittorie sporche, quelle ottenute muscoli, fiato corto e i nervi d’acciaio, pesano almeno il doppio. La Valtur Brindisi ha sbancato nel turno infrasettimanale il parquet della Baltur Arena di Cento al termine di una vera e propria volata vietata ai deboli di cuore. Due punti che permettono di riprendere con forza la vetta della classifica seppur in coabitazione con Pesaro e Fortitudo Bologna (con quest’ultimi che hanno vinto proprio in casa della squadra marchigiana), mandando un segnale chiaro a tutto il campionato: Brindisi c’è e ha imparato a soffrire. «Mi aspettavo una battaglia e così è stato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Muscoli e lucidità: Brindisi c?è. La Valtur è tornata con merito in vetta alla classifica

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