Valtur Brindisi dominante | anche Torino soccombe 98-67 alla legge del PalaPentassuglia

Valtur Brindisi vince con ampio margine contro Torino grazie a una difesa solida e un attacco efficace. La squadra di coach Bucchi domina il match, chiudendo con un punteggio di 98-67, davanti ai tifosi del PalaPentassuglia. I padroni di casa controllano il ritmo fin dall'inizio, sfruttando le ripartenze veloci e le azioni corali. La vittoria rafforza la posizione in classifica e rafforza la fiducia nel gruppo. La prossima sfida si avvicina, mentre i giocatori si preparano a mantenere alta la concentrazione.

Ancora una ottima prova casalinga per gli uomini di coach Bucchi, che dopo un approccio molle, sovrastano la Reale Mutua. Top scorer Esposito, con 17 punti. Sugli scudi Blake Francis BRINDISI - Davanti al proprio pubblico, la Valtur Brindisi va a gonfie vele. Gli uomini di coach Bucchi hanno imposto la legge (48-67) del PalaPentassuglia anche alla Reale Mutua Torino, nell'anticipo della 29esima giornata del campionato di Serie A. L'approccio molle, con un +6 conquistati dagli ospiti nei primi due minuti, sembrava il preludio di una partita complicata. E invece la New Basket, una volta alzati i ritmi di gioco, ha facilmente preso il sopravvento sulla squadra allenata da Paolo Moretti.