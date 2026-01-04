Una Valtur Brindisi impeccabile domina contro Verona e conquista la vetta

La Valtur Brindisi ha ottenuto una vittoria importante contro la capolista Verona, con il punteggio di 74-55. Con questa prestazione, la squadra ha ribaltato la differenza canestri negativa dell’andata e si è posizionata in testa alla classifica del campionato di A2. Un risultato che testimonia la crescita e la solidità del team in questa stagione.

BRINDISI - La Valtur Brindisi domina contro la capolista Tezenis Verona (74-55) e ribalta la differenza canestri rispetto al -14 con cui era stata superata nel girone d'andata, conquistando la vetta del campionato di A2. Il girone di ritorno si apre con una prova straordinaria degli uomini di. 🔗 Leggi su Today.it

