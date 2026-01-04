Una Valtur Brindisi impeccabile domina contro Verona e conquista la vetta

La Valtur Brindisi ha ottenuto una vittoria importante contro la capolista Verona, con il punteggio di 74-55. Con questa prestazione, la squadra ha ribaltato la differenza canestri negativa dell’andata e si è posizionata in testa alla classifica del campionato di A2. Un risultato che testimonia la crescita e la solidità del team in questa stagione.

BRINDISI - La Valtur Brindisi domina contro la capolista Tezenis Verona (74-55) e ribalta la differenza canestri rispetto al -14 con cui era stata superata nel girone d'andata, conquistando la vetta del campionato di A2. Il girone di ritorno si apre con una prova straordinaria degli uomini di coach Piero Bucchi. (20-22; 30-43) | Vildera 9, Esposito 8, Miani 4, Radonjic 3, Mouaha 3, Copeland 2, Cinciarini 1. Inizio in salita per una Valtur che fatica a trovare ritmo in attacco con 2/10 da tre punti all'intervallo.

