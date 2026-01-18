Corsia preferenziale 90-91 al via la rimozione dell’amianto tra Stuparich e Zavattari

Da lunedì 19 gennaio 2026, iniziano i lavori di rimozione dell’amianto nelle aree di piazzale Stuparich, Zavattari, viale Elia, piazzale Lotto e viale Migliara, nell’ambito della realizzazione della corsia preferenziale 90-91 a Milano. L’intervento si rende necessario a seguito delle recenti rilevazioni di terreno inquinato, per garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente nel cantiere.

Milano, 18 gennaio 2026 – Domani, lunedì 19 gennaio 2026, partono i lavori per la rimozione del terreno inquinato da amianto che era stato trovato nei mesi scorsi in diverse zone del cantiere per la realizzazione della corsia preferenziale 90-91 in piazzale Stuparich, viale Elia, piazzale Lotto, viale Migliara e piazzale Zavattari. Lo comunica Palazzo Marino. Tre mesi per l’intervento di bonifica . I lavori di rimozione avranno una durata di tre mesi e saranno eseguiti da un’impresa specializzata in bonifiche: le attività seguiranno il piano e le procedure di sicurezza concordate con Ats Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

