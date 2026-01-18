Amianto nella futura preferenziale della 90-91 sarà rimosso in tre mesi

Sono iniziati i lavori per la rimozione dell’amianto nel cantiere tra piazzale Zavattari, piazzale Lotto e piazzale Stuparich, nell’ambito della realizzazione della corsia preferenziale della 90-91. La operazione, prevista in tre mesi, riguarda il terreno contaminato e mira a garantire la sicurezza dell’area e la prosecuzione dei lavori in conformità alle normative ambientali.

Il ritrovamento di amianto, in porzioni molto fini e compatte, era stato reso noto a ottobre del 2025.

Da lunedì 19 gennaio 2026, iniziano i lavori di rimozione dell’amianto nelle aree di piazzale Stuparich, Zavattari, viale Elia, piazzale Lotto e viale Migliara, nell’ambito della realizzazione della corsia preferenziale 90-91 a Milano. L’intervento si rende necessario a seguito delle recenti rilevazioni di terreno inquinato, per garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente nel cantiere.

Mobilità, il piano olimpico. Metrò fino alle 2 di notte e preferenziale della 90-91 vietata a moto e scooter

La mobilità si prepara a sostenere i Giochi Olimpici con un piano dedicato: metropolitana fino alle 2 di notte, potenziamento del trasporto notturno e restrizioni temporanee su moto e scooter nelle corsie preferenziali. Un intervento strategico per garantire fluidità e puntualità, assicurando un’efficiente mobilità urbana durante l’evento olimpico.

