Regione | nasce il gruppo ' Noi Moderati' Bozzano e Boitano lasciano con polemica le liste civiche

È stato annunciato il passaggio di Giovanni Boitano e Alessandro Bozzano, rispettivamente capogruppo di Orgoglio Liguria e consigliere di Vince Liguria-Noi Moderati, alle nuove formazioni politiche. I due hanno lasciato le liste civiche in polemica con la giunta regionale di Marco Bucci, dando vita al gruppo 'Noi Moderati'. Questa decisione segna un nuovo sviluppo nel panorama politico locale, con possibili riflessi sulle prossime attività istituzionali.

Come preannunciato la scorsa settimana, il capogruppo di Orgoglio Liguria Giovanni Boitano e il consigliere di Vince Liguria-Noi Moderati Alessandro Bozzano hanno lasciato le liste civiche in polemica con la giunta regionale guidata da Marco Bucci. Il malumore nasce dall'esclusione delle civiche.🔗 Leggi su Genovatoday.it

