MuBi che sorpresa! | laboratori racconti proiezioni e visite itineranti

Per la settimana di Pasqua, il Museo Irpino e la Biblioteca provinciale “S. e G. Capone” organizzeranno una serie di eventi nelle sedi di Palazzo della Cultura e del Carcere Borbonico. Le iniziative includono laboratori, racconti, proiezioni e visite guidate itineranti aperte al pubblico. Le attività sono rivolte a tutti i visitatori e si svolgeranno durante i giorni festivi.

Per festeggiare insieme la settimana di Pasqua, il Museo Irpino e la Biblioteca provinciale “S. e G. Capone” accoglieranno i visitatori nelle sedi di Palazzo della Cultura, del Carcere Borbonico con numerose attività laboratoriali. Ore 10.30 – 12.30 Museo Irpino Complesso Monumentale Carcere Borbonico Sez. Deposito L’UOVO DI DRAGONE Laboratorio creativo Sapevate che nella sezione Deposito del Museo Irpino si nascondono antichi segreti provenienti dalla lontana Cina? Per questa Pasqua abbiamo deciso di "svegliarli" e mostrarli ai nostri piccoli visitatori! Insieme scopriremo porcellane e decori millenari, per poi trasformare delle semplici uova in piccoli capolavori d’Oriente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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