Che mito il Museo! | tre domeniche tra racconti mitologici e laboratori per bambini

Il museo ospita tre domeniche dedicate ai miti e alle antiche forme di scrittura, con attività pensate per i bambini. Durante i pomeriggi, vengono proposte narrazioni mitologiche e laboratori interattivi per coinvolgere i più giovani e far loro scoprire le storie delle culture antiche. Le iniziative si svolgono in spazi dedicati all’interno della struttura, offrendo un’occasione di apprendimento e divertimento per le famiglie.

Tre pomeriggi dedicati alla scoperta dei miti e delle antiche forme di scrittura per avvicinare i più giovani alla storia e alle culture del mondo. Torna con la sua terza edizione “Che mito il Museo!”, il ciclo di appuntamenti gratuiti pensato per bambini dai 6 ai 12 anni, in programma nelle domeniche del 15, 22 e 29 marzo alle 16:30 al Museo del Territorio di Riccione (viale Lazio, 10). L’iniziativa propone un viaggio affascinante tra mitologia e linguaggi del passato, attraverso un format che unisce lettura animata e laboratorio creativo. Ogni incontro prende spunto da un racconto mitologico appartenente a tradizioni diverse - norrena, egizia e cinese - e sarà seguito da un’attività pratica dedicata alla scoperta delle antiche forme di scrittura, come geroglifici, rune e ideogrammi cinesi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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