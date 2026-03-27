Mps | Le tre liste per il Cda possono essere votate dagli azionisti

Dopo il comunicato del 25 marzo 2026, la banca ha confermato che le tre liste per il Consiglio di Amministrazione potranno essere sottoposte alla votazione degli azionisti. La decisione riguarda la modalità di presentazione e approvazione delle candidature, che saranno sottoposte ai soci durante l’assemblea. La procedura è stata comunicata ufficialmente alle parti interessate, in conformità con le normative vigenti.

Lo comunica Mps in una nota, in riferimento alle liste per il rinnovo del consigli di amministrazione di Rocca Salimbeni, su cui il 15 aprile prossimo l’assemblea dei soci di Montepaschi è chiamata a esprimersi. La nota di Mps del 25 marzo scorso recitava: “In riferimento alla lista di candidati presentata da Plt Holding S.r.l. e Plt S.p.A., il Consiglio di Amministrazione si riserva ogni più opportuna valutazione in ordine alla documentazione concernente detta lista anche con riguardo alla conformità con la normativa societaria e regolamentare, avviando opportune interlocuzioni con le autorità competenti”. La lista presentata da Plt Holding S. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mps: “Le tre liste per il Cda possono essere votate dagli azionisti” Articoli correlati Il colpo del cda di Mps a Lovaglio: via le delegheDopo che l'ad ha scelto di candidarsi con una lista di minoranza contro Fabrizio Palermo, il consiglio di amministrazione lo ha sospeso da tutti gli... Leggi anche: Mps, Lovaglio non si dimette. E il cda gli revoca le deleghe Tutto quello che riguarda Mps Le tre liste per il Cda possono... Temi più discussi: Mps, irrilevanti per Consob le obiezioni all’esposto contro la lista Lovaglio: il ceo resta in corsa contro quella del cda; Banca MPS, definito l'ordine dei candidati della lista presentata dal CdA uscente; Mps, oggi si riunisce il cda sulle liste. In discussione c’è il ruolo di Lovaglio; Mps, tre liste in corsa per il rinnovo del Cda. Mps, via libera di Bce e Consob alle tre liste: Lovaglio resta in corsa per l’assemblea del 15 aprileRocca Salimbeni comunica che, dopo le interlocuzioni con Bce e Consob, tutte e tre le liste per il rinnovo del cda sono ammesse al voto. Lovaglio, sospeso dalle deleghe, resta in corsa. Parte il confr ... milanofinanza.it Mps, la lista di Lovaglio ammessa al voto: sfida o mossa tattica?Via libera delle Autorità alle tre liste per il rinnovo del Cda di Mps, inclusa quella che sostiene Luigi Lovaglio. we-wealth.com Mps, per Consob e Bce non ci sono dubbi di legittimità sulla lista “Lovaglio” x.com In occasione dell’assemblea del 15 aprile fra #Mps, il gruppo Caltagirone e Luigi Lovaglio, Banca centrale europea e Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa hanno approvato la partecipazione dell’attuale ad e della list Pit Holding (che l - facebook.com facebook