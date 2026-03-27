Il Monte dei Paschi ha presentato una denuncia ufficiale alla Banca Centrale Europea riguardo a una lista associata a Luigi Lovaglio, dopo aver revocato le sue deleghe. La banca continua a muoversi nell’ambito delle procedure legali, mantenendo un atteggiamento attivo nonostante le recenti decisioni riguardanti il dirigente. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti coinvolte.

Dopo il ritiro delle deleghe a Luigi Lovaglio, il Monte dei Paschi non depone le armi. Anzi. Secondo indiscrezioni rilanciate ieri dall'agenzia Reuters, l'istituto senese ieri ha presentato un esposto alle autorità di vigilanza bancaria e dei mercati riguardo alla lista di candidati al consiglio di amministrazione targata Plt che punta a mantenere Lovaglio al suo posto. La banca si è rivolta alla Bce, a Banca d'Italia e alla Consob sostenendo che Lovaglio avrebbe dovuto comunicare prima l'alleanza con la holding della famiglia Tortora, rispettando i suoi doveri verso il Monte e il Consiglio. Il reclamo afferma, inoltre, che i promotori della lista avrebbero dovuto richiedere una preventiva autorizzazione a Francoforte, data la posizione dell'ormai ex timoniere e la sua influenza sul gruppo di Rocca Salimbeni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mps denuncia alla Bce la lista targata Lovaglio

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