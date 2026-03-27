Il Monte dei Pasc è nuovamente al centro dell’attenzione del mercato. Dopo diversi cambi di amministratore delegato, la banca mantiene la sua presenza nel settore finanziario. I media e gli analisti seguono con interesse le rotazioni ai vertici, mentre l’istituto continua ad operare nel panorama bancario nazionale. La questione riguarda principalmente le conseguenze di tali cambiamenti sulla stabilità e sulle strategie future dell’azienda.

Gli amministratori delegati passano ma le banche restano. E’ normale che i giornali e i commentatori si appassionino ai cambi al vertice di Monte dei Paschi di Siena, con la revoca delle deleghe a Luigi Lovaglio e l’attesa di conoscere con certezza se sarà Fabrizio Palermo a prenderne il timone. Tuttavia, l’aspetto più importante di questa storia è un altro: Mps è ormai tornata al mercato. E’ nel mercato, non nelle stanze del governo, che si giocheranno le sue sorti. Se Mps troverà l’uomo giusto, crescerà e farà profitti; in caso contrario, soffrirà delle perdite. Comunque vada, questa è una importante partita finanziaria, non più una disfida politica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Mps è tornata al centro del mercato. Lezioni per il futuro

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