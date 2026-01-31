La bolla papale rubata e ritrovata al mercato adesso è tornata al suo posto
La bolla papale di papa Clemente X, rubata alcuni giorni fa, è stata ritrovata nel mercato dell’antiquariato di Campello sul Clitunno. Ora torna all’Arcidiocesi di Pesaro, dove era stata presa. La polizia ha recuperato l’oggetto senza danni e senza arrestare nessuno. La chiesa si dice soddisfatta, ma resta allerta per evitare altri furti simili.
Spoleto, 31 gennaio 2026 – La bolla papale di papa Clemente X, rubata e poi rinvenuta nel mercato dell’antiquariato a Campello sul Clitunno, torna all’Arcidiocesi di Pesaro. A restituirla sono stati i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia, alla presenza dell’arcivescovo di Pesaro. Il documento era stato individuato nel 2018 durante controlli al mercato mensile dell’antiquariato di Campello sul Clitunno, dove era stato posto in vendita in uno degli stand espositivi. I successivi accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Spoleto e condotti con l’ausilio della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche, hanno consentito di confermare - spiegano i militari - «l’autenticità dello storico documento e l’indiscutibile valore culturale sancito dalla normativa di riferimento». 🔗 Leggi su Lanazione.it
