Movimento 5 Stelle | chiarezza e condivisione per le amministrative in Terra di Lavoro

Il Movimento 5 Stelle e Salvatore Micillo annunciano il loro impegno per le prossime elezioni amministrative in Terra di Lavoro. Hanno ribadito l’intenzione di mantenere percorsi condivisi, trasparenti e partecipati, con attenzione alla chiarezza riguardo alle candidature e ai programmi. La comunicazione si concentra sulla volontà di coinvolgere i cittadini e di garantire un processo aperto e diretto.

Movimento 5 Stelle e Salvatore Micillo confermano l'impegno per percorsi condivisi, trasparenti e partecipati in vista delle amministrative, sottolineando chiarezza su candidature e programmi.

Campania, il MoVimento 5 Stelle augura buon lavoro ai nuovi presidenti e vicepresidenti di commissione del Consiglio regionaleM5S Campania: nuove nomine nelle Commissioni, avanti con lavoro, ambiente e agricoltura "Desideriamo rivolgere un sentito in bocca al lupo a Elena...

Campania, proclamati gli eletti del Movimento 5 Stelle: Micillo augura buon lavoro ai nuovi consiglieri regionali

M5S, SALVATORE MICILLO: AMMINISTRATIVE, PERCORSO CONDIVISO CON IL PD SUI TERRITORI. LE SCELTE SI FARANNO INSIEME

Elezioni amministrative in Campania, M5S: Nessuna scelta calata dall'alto, sì a percorsi condivisi