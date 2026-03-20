Oggi in televisione si tiene la prima giornata di prove libere del GP del Brasile 2026, secondo round del Motomondiale. L’evento si svolge venerdì 20 marzo e comprende diverse sessioni di prove, con orari specifici per le libere e il programma completo che sarà trasmesso anche in streaming. La giornata vede protagonisti i piloti e le squadre che si preparano alle qualifiche e alla gara.

Venerdì 20 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Brasile, secondo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Goiânia, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.05 E 19.20 Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista brasiliana in MotoGP. Un circuito completamente inedito su cui i centauri dovranno essere abili a trovare nel più breve tempo possibile la quadra. Inoltre, sarà anche da considerare la variabile meteorologica, visto quanto accaduto in avvicinamento al week end iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Brasile 2026: orari prove libere, programma venerdì 20 marzo, streaming

Articoli correlati

MotoGP oggi, GP Brasile 2026: orari prove libere, tv, programma, streamingVenerdì 20 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Brasile, secondo round del Motomondiale 2026.

F1 in tv, GP Cina 2026: orari prove libere e qualifiche sprint venerdì 13 marzo, programma, streamingVenerdì 13 marzo prenderà il via il week end del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

Approfondimenti e contenuti su MotoGP oggi

Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP Brasile, gli orari TV del secondo GP stagionale; MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Brasile; MotoGp, orari Gp Brasile: la sfida Aprilia-Ducati e l’incognita sul circuito | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8).

MotoGP oggi, GP Brasile 2026: orari prove libere, tv, programma, streamingVenerdì 20 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Brasile, secondo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Goiânia, le ... oasport.it

MotoGP Brasile 2026: gli orari TV su Sky, Now e TV8Gli orari TV (in diretta su Sky e Now e in differita su TV8) del GP del Brasile a Goiânia, seconda tappa della MotoGP 2026. Tutto quello che c’è da sapere, compreso il pronostico ... iconmagazine.it

MotoGP, oggi la conferenza del GP del Brasile a Goiania LIVE dalle 16:00 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP x.com

ACCADDE OGGI #MotoGP #Ducati #Forzaducati - facebook.com facebook