Al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, il pilota ha ottenuto il miglior tempo. Dopo la caduta durante la prima sessione di prove libere, ha dichiarato di aver reagito bene nelle fasi successive, in particolare nelle pre-qualifiche.

Marc Marquez non può che essere soddisfatto dopo aver messo a segno il migliore tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il pilota nove volte campione del mondo ha saputo svoltare un venerdì complicato. Nella FP1, infatti, era finito al tappeto per una scivolata in curva 10, mentre nel pomeriggio ha sfruttato la sua pista preferita per rimettersi in carreggiata. Il Cabroncito ha chiuso con il tempo di 2:00.927 con 53 millesimi di vantaggio su Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), mentre è terzo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 187. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Dopo la caduta della FP1 sono stato bravo a reagire nelle pre-qualifiche”

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