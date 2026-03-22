LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Bezzecchi in fuga Di Giannantonio sfida Marquez per il podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA -9 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 17:52.865 2 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia +1.905 3 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +3.229 4 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati +3.544 5 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +5.977 6 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM +6.239 7 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia +6.415 8 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +8.380 9 Johann Zarco LCR Honda Honda +9.732 10 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia +11.480 11 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda +15. 🔗 Leggi su Oasport.it

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