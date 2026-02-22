LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | breve bandiera rossa dopo la caduta dei Marquez Bezzecchi vola sul passo

Marquez cade durante il test a Buriram, causando una breve bandiera rossa. La pista si svuota mentre i piloti si fermano per verificare le condizioni del campione. Bezzecchi si distingue per il passo veloce, sfruttando il momento di calma. La sessione prosegue con pochi concorrenti in pista, lasciando spazio alle analisi sulle prestazioni. La situazione resta sotto osservazione mentre i team preparano le prossime prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.24 Pista poco affollata in questa fase, con tutti i top rider fermi ai box. 10.22 Temperature ancora roventi sotto il sole della Thailandia: 35°C nell’aria, 45°C d’asfalto. 10.20 Da segnalare in precedenza anche una caduta senza conseguenze di Alex Marquez. 10.19 Controllo precauzionale al centro medico dopo la caduta per Marc Marquez, che dovrebbe aver riportato solo una leggera abrasione all’avambraccio destro (fonte: Sky Sport). 10.15 Si riparte! Semaforo verde quando mancano 75 minuti al termine dei test pre-stagionali a Buriram. Il motivo della bandiera rossa era probabilmente la riparazione di un air fence danneggiato dalla caduta di Marc Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez in vetta e ottimo sul passo. Bagnaia e Bezzecchi in sciaDurante i test a Buriram, Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo e si è mostrato molto veloce sul passo.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bezzecchi veloce sul passo gara, Marc Marquez cade e Bagnaia lavora sul set-upMarco Bezzecchi dimostra grande velocità sul passo gara durante i test di Buriram 2026, mentre Marc Marquez cade ancora in curva-3, segnando la sua terza caduta in due giorni.

