Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terza gara del campionato MotoGP, Pedro Acosta ha registrato il miglior tempo. Durante la sessione, Marquez è finito a terra, mentre Martin ha concluso con un risultato superiore a quello di Bezzeggi.

Va in archivio con il miglior tempo di Pedro Acosta la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terza tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il venerdì si è aperto subito con un grande colpo di scena nelle battute iniziali del turno al COTA di Austin, in seguito alla brutta caduta di Marc Marquez (per fortuna senza gravi conseguenze fisiche) che ha provocato una breve bandiera rossa per ripristinare le condizioni di sicurezza in curva 10. Il fenomeno catalano ha riportato “solamente” alcune forti abrasioni, riuscendo comunque a tornare in azione nei dieci minuti conclusivi della FP1 per riprendere un po’ di fiducia in attesa delle pre-qualifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GP USA 2026, Acosta leader in FP1. Cade Marquez, Martin meglio di Bezzecchi

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