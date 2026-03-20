Moto3 Brian Uriarte svetta nelle FP1 bagnate di Goiania Quarto Guido Pini

La prima sessione di prove libere della Moto3 al Gran Premio del Brasile 2026 si è conclusa con un ritardo considerevole, dopo che le FP1 si sono svolte su pista bagnata a Goiania. Brian Uriarte ha registrato il miglior tempo, mentre Guido Pini si è piazzato quarto. La sessione ha visto condizioni di bagnato che hanno influenzato le prestazioni dei piloti.

Si conclude con enorme ritardo la prima sessione di prove libere della Moto3 valida per il Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Motomondiale. Nell’Autodromo di Goiania, sotto l’intensa pioggia, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Brian Uriarte, apparso molto più abile rispetto agli avversari in condizioni proibitive. Crono di 1:32.812 per lo spagnolo del Red Bull KTM Factory Racing, unico a scendere sotto il muro dei 33? in pista. Dietro di lui, con un ritardo di 394 millesimi, il connazionale Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team), secondo due settimane fa in Thailandia. Completa la top 3 completamente spagnola Joel Esteban (LevelUP MTA), a 794 millesimi dalla migliore prestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, Brian Uriarte svetta nelle FP1 bagnate di Goiania. Quarto Guido Pini Articoli correlati Moto3, David Almansa svetta nelle pre-qualifiche di Buriram. Guido Pini unico italiano nella top14David Almansa ha fatto segnare il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di... LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Guido Pini cerca la rimontaBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Una raccolta di contenuti su Brian Uriarte Moto3, Brian Uriarte: Marquez il mio riferimento. Fuori dalla pista sono una bestiaLe ossa ha cominciato a farsele nelle ultime battute del 2025 sostituendo prima David Munoz e poi José Antonio Rueda, entrambi infortunati e impossibilitati a gareggiare, ma dal prossimo anno sarà ... gpone.com Moto3, IntactGp sostituirà Muñoz con Brian Uriarte. Le newsDopo il bruttissimo incidente in cui si è fratturato il femore sinistro, David Muñoz è stato operato in Indonesia ma, nonostante l'intervento sia andato bene, la stagione dello spagnolo di IntactGp è ... sport.sky.it