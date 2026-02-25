Gli italiani in Moto2 e Moto3 | numero molto limitato si spera in Arbolino Vietti e nell’esplosione di Pini

Il motociclismo italiano si presenta alla stagione 2026 delle classi propedeutiche con numeri ridotti, decisamente lontani dall’abbondanza di talenti vista in passato. Solo sei piloti italiani sono ufficialmente al via tra Moto2 e Moto3, un dato che fotografa un momento di transizione per il vivaio tricolore. Pochi, sì, ma con nomi su cui riporre speranze concrete: l’esperienza di Tony Arbolino e Celestino Vietti in Moto2, la scommessa rappresentata dal rookie Luca Lunetta, e soprattutto l’attesa per l’esplosione definitiva di Guido Pini in Moto3. Nella classe intermedia l’Italia schiera tre centauri, due dei quali riuniti in una formazione interamente tricolore, segnale chiaro di un progetto che guarda in alto. Arbolino (Fantic Racing), pilota di Garbagnate Milanese, è uno dei profili più completi dell’intera griglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche:

Motomondiale 2026: tutti gli italiani in pista tra Moto3, Moto2 e MotoGP

Venezuela, liberati gli italiani Gasperin e Pilieri. Ora si spera nel rilascio di Trentini

Temi più discussi: Moto2, a Jerez Gonzalez domina la prima giornata di test. Arbolino in difficoltà; Record e scintille nei test Moto2 di Jerez: Alex Escrig vola, Vietti secondo con Boscoscuro; Calendario, favoriti, outsider, format e tv: la guida alla MotoGP 2026; I dieci piloti da seguire nella MotoGP 2026.

Moto2-3: prime libere, bene gli italiani(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Buone prestazioni per i piloti italiani nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, classi Moto2 e 3. Nella prima, sulla pista di Le Mans, Simone Corsi ... quotidiano.net

Italiani in gara Olimpiadi Milano Cortina 2026/ Gli azzurri in gara per le medaglie (oggi lunedì 16 febbraio)Italiani in gara Olimpiadi Milano Cortina 2026: lunedì 16 febbraio si va da Arianna Fontana a Conti/Macii, poi anche Alex Vinatzer e Tommaso Sala. ilsussidiario.net

Manca davvero pochissimo all’inizio della stagione. Siete pronti a scendere in pista insieme a Adrian Huertas 99 #italtransracingteam #Moto2 #MotoGP #Motomondiale - facebook.com facebook