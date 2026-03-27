Mostruosamente tuo | musical horror e rom-com in un film che esagera – Recensione

Nel film si racconta la storia di una giovane attrice che, durante le cure per una diagnosi di cancro, viene lasciata dal fidanzato, un regista teatrale con cui stava insieme da cinque anni. La narrazione combina elementi di musical, horror e commedia romantica, creando un’opera che mescola generi e stili in modo eccessivo. La protagonista si confronta con il dolore e le difficoltà personali in un contesto che alterna momenti drammatici e surreali.

Laura Franco, giovane attrice alle prese con una diagnosi di cancro, viene lasciata proprio durante il drammatico periodo delle cure dal fidanzato Jacob Sullivan, un regista teatrale con il quale si frequentava da cinque anni. In seguito a quella rottura devastante, torna a casa per ricostruirsi e ricominciare da zero, salvo scoprire che il “mostro” che da bambina viveva nel suo armadio è tornato. In Mostruosamente tuo, il il peloso ospite è inizialmente scontroso, ma si rivela ben presto sorprendentemente sensibile, trasformandosi in un inaspettato confidente per Laura, sempre più persa nel suo dolore. Dolore che si acuisce ulteriormente quando scopre che Jacob ha assegnato il ruolo di protagonista del nuovo spettacolo alla sua nuova fiamma, soffiando la parte proprio a Laura che era la scelta originaria. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Mostruosamente tuo: musical, horror e rom-com in un film che esagera – Recensione Articoli correlati Leggi anche: REANIMAL Recensione: l’incubo cooperativo che ridefinisce l’horror psicologico 2 cuori e 2 capanne, recensione: una rom-com popolare che sfrutta (al meglio) i luoghi comuniMax Bruno dirige Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo (ottimi) in un film che rilegge i cliché contemporanei in ottica romantica, generazionale e sociale.