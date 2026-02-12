Questa volta Tarsier Studios si butta nel horror psicologico con REANIMAL, un gioco che cambia rotta rispetto ai precedenti Little Nightmares. Dopo aver conquistato con atmosfere fiabesche, lo studio sceglie di puntare su un incubo più crudo e disturbante, senza mezzi termini. Il risultato? Un’esperienza cooperativa che mette alla prova nervi e nervosismo dei giocatori, portando l’orrore a un livello più diretto e intenso.

REANIMAL rappresenta un punto di svolta per Tarsier Studios. Dopo aver firmato i primi due capitoli di Little Nightmares, lo studio sceglie di abbandonare parte dell’estetica fiabesca per abbracciare un orrore più diretto, più emotivo, più destabilizzante. Non è soltanto un’evoluzione stilistica, ma un cambiamento di visione: qui l’infanzia non è più raccontata attraverso metafore eleganti, bensì esposta nella sua fragilità più cruda. Fin dalle prime sequenze, il tono è opprimente. Due fratelli, soli, tornano su un’isola che un tempo era casa e che ora è diventata un incubo deformato. L’obiettivo è salvare amici scomparsi, ma il viaggio è soprattutto interiore. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - REANIMAL Recensione: l’incubo cooperativo che ridefinisce l’horror psicologico

