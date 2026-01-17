Max Bruno dirige Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo (ottimi) in un film che rilegge i cliché contemporanei in ottica romantica, generazionale e sociale. Apprezzabile. In sala dal 22 gennaio. Sarà il cast, sarà una certe tenerezza di fondo, ma 2 cuori e 2 capanne è il miglior film di Massimiliano Bruno dai tempi (remoti) di Gli ultimi saranno ultimi. In qualche modo, abbandonando i toni della commedia tout court della saga di Non ci resta che il crimine e quelli amarissimi (anche troppo) de I migliori giorni, il regista romano nonché autore e pure attore torna a un equilibrio tonale che, alla lunga, funziona, strappando sorrisi sinceri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 2 cuori e 2 capanne, recensione: una rom-com popolare che sfrutta (al meglio) i luoghi comuni

Leggi anche: Edoardo Leo e Claudia Pandolfi: è guerra tra i sessi nel trailer di 2 cuori e 2 capanne

Leggi anche: Giornate di Cinema: i prossimi film di Vision Distribution, da 2 Cuori e 2 Capanne a È andata così

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

‘2 Cuori e 2 capanne’, Roma oltre il maschilismo inconsapevole; 2 Cuori e 2 Capanne, il film di Massimiliano Bruno con Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo; 2 cuori e 2 capanne, la commedia con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi - trailer; Il cast di '2 Cuori 2 Capanne': Ascoltiamo i giovani, stanno cambiando il mondo.

2 cuori e 2 capanne, recensione: una rom-com popolare che sfrutta (al meglio) i luoghi comuni - Massimiliano Bruno in 2 cuori e 2 capanne dirige Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo (ottimi) in un film che rilegge i cliché contemporanei in ottica romantica, generazionale e sociale. movieplayer.it