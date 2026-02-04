Fermato per un controllo sull' A2 allo svincolo di Rosarno mostra documenti falsi | arrestato

La polizia ha arrestato un uomo che guidava un autotreno lungo l'A2, nei pressi dell’area di servizio di Rosarno Est. Durante un controllo, i agenti hanno scoperto che il conducente aveva documenti falsi. L’uomo è stato portato in questura e adesso si trova in attesa di ulteriori accertamenti.

Fermato per un controllo, nei pressi dell'area di servizio Rosarno Est, in direzione Salerno, prima dello svincolo per il Comune reggino, un uomo, alla guida di un autotreno, immatricolato in Italia, è stato arrestato dalla polizia perchè trovato alla guida con documenti falsi.I fattiAlle due.

