Gino Paoli è morto oggi, 24 marzo: aveva 91 anni, era nato a Monfalcone, era tra i più grandi cantautori italiani. Tutti conosciamo le sue canzoni, tutti sappiamo cantarle: «Il cielo in una stanza», «Sapore di sale», «Senza fine», «La gatta» e «Una lunga storia d'amore». L’11 luglio del 1963 Gino Paoli si era puntato una pistola al petto e premette il grilletto: «Il suicidio è l’unico arrogante modo dato all’uomo per decidere di sé. Ma io sono la dimostrazione che neanche così si riesce a decidere davvero». Sì, perché il proiettile si è conficcato nel pericardio, dov’è rimasto incapsulato fino alla fine. «Perché mi sono sparato? Pensavo di aver avuto tutto dalla vita, volevo andare a vedere cosa c’è dall’altra parte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - È morto a 91 anni Gino Paoli: una lunga storia d’amore

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