Lutto nel mondo della musica: all’età di 91 anni si è spento Gino Paoli, cantante e cantautore genovese che con le sue canzoni ha scritto alcune delle pagine più belle della musica italiana. Gino Paoli è morto a 91 anni. +++ in aggiornamento +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Addio a Gino Paoli: è morto a 91 anni il cantautore genovese di “Sapore di mare” e “Una lunga storia d’amore”

Articoli correlati

Addio a Gino Paoli, morto a 91 anni il cantautore della scuola genovese di "Il cielo in una stanza" e "Sapore di sale"Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d’autore italiana: con la sua voce e i suoi versi ha raccontato emozioni universali, segnando intere...

È morto a 91 anni Gino Paoli: una lunga storia d’amoreGino Paoli è morto oggi, 24 marzo: aveva 91 anni, era nato a Monfalcone, era tra i più grandi cantautori italiani.

Una raccolta di contenuti su Gino Paoli

Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, puntata oggi 17 marzo: la trappola di Yildiz; La Treccani celebra il suo centenario con gli autori siciliani; L’esercito di Sua Maestà dice addio alle Land Rover: dopo oltre 70 anni, la fine di un’era; La forza di una donna 3, puntata 17 marzo: Bersan, Ceyda e Bahar disperate.

Addio a Gino Paoli: morto il cantautoreÈ morto all’età di 90 anni Gino Paoli, uno dei più importanti cantautori della musica italiana. La notizia, riportata nelle ultime ore, segna la scomparsa di una figura simbolo della canzone d’autore, ... notizie.it

Addio a Gino Paoli, a 91 anni si spegne uno dei maestri della canzone d'autore italianaMusicista e cantautore nato a Monfalcone, ha scritto e interpretato brani come Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c'è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d'amore ... lagazzettadelmezzogiorno.it

E' morto Gino Paoli x.com

LA GATTA E I POETI / OMAGGIO A GINO PAOLI E ORNELLA VANONI - facebook.com facebook