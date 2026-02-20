Un sacco di cantieri in giro per l’Italia sono fermi per la stessa ragione

Una crisi di un’impresa edile sta fermando molti cantieri in Italia. La ditta, responsabile di numerosi progetti del PNRR, ha incontrato difficoltà finanziarie. La sua strategia molto ambiziosa ha portato a problemi di liquidità e ritardi nelle consegne. Di conseguenza, decine di lavori sono rimasti sospesi, lasciando molte aree di costruzione in stato di stallo. La situazione crea preoccupazione tra operai e residenti delle zone interessate. La sospensione dei lavori continua a influenzare il ritmo delle opere pubbliche in tutto il Paese.

E cioè la crisi di un'impresa edile che si era aggiudicata molte grandi opere del PNRR, con una strategia forse troppo ambiziosa Nei cantieri di molte grandi opere finanziate con i fondi europei del PNRR si vedono ancora gli striscioni con la scritta “impresa Manelli”, ma dentro non c’è nessuno: è tutto fermo da quando alla fine della scorsa estate hanno smesso di arrivare gli stipendi. Manelli è un nome conosciuto nel settore dell’edilizia perché negli ultimi anni l’impresa, che ha sede nella cittadina pugliese di Monopoli, si è accaparrata decine di appalti con una strategia ambiziosa, col senno di poi troppo rischiosa.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Un sacco di cantieri in giro per l’Italia sono fermi per la stessa ragione Leggi anche: Gigliola Cinquetti: “Sono rimasta me stessa e il tempo mi ha dato ragione” Leggi anche: I cantieri che dovevano essere pronti per le Olimpiadi, ma sono ancora fermi Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Monteverde, dopo quattro anni parte il cantiere per la ciclabile su via Agnelli; Cinque operai su sei in nero: sigilli al cantiere di Collegno. Fuorilegge anche il ponteggio; Tramvia Togliatti: lo stato di avanzamento lavori a febbraio 2026; Quei cantieri fermi e l’Sos dei negozianti. Lo Stato italiano trattiene un sacco di soldi dei dipendenti pubblici: il sequestro legale del tuo patrimonio. Una gestione patrimoniale discutibile che colpisce la liquidità delle famiglie. Lo Stato italiano trattiene un sacco di soldi dei dipendenti pubblici: sono - facebook.com facebook Lo Stato italiano trattiene un sacco di soldi dei dipendenti pubblici x.com