Il liceo Mariotti protagonista al FAI | 600 visitatori al piano nobile della Prefettura tra storia e valzer ottocentesco

L'evneto si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico ottocentesco grazie alla collaborazione con J’Angeli 800 – Palio del Cupolone di Santa Maria degli Angeli Oltre seicento visitatori, venticinque studenti in prima linea e un viaggio nel tempo fino alla Perugia postunitaria. Si è chiusa con numeri da record e una partecipazione molto alta la due giorni della Giornata FAI di Primavera che ha aperto le porte del piano nobile della Prefettura, restituendo alla città un gioiello di arte e architettura dell’Ottocento. Protagonisti assoluti dell’iniziativa sono stati gli studenti e le studentesse del liceo classico e musicale “Annibale Mariotti” di Perugia, che con competenza, passione e un sorriso hanno accompagnato i visitatori in un percorso che ha unito cultura, storia e impegno civile. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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