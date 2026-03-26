Pattinaggio artistico | Hase-Voldin trionfano nelle coppie ai Mondiali! Ventesimi Caldara-Maglio

Ai Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a Praga, due coppie si sono distinte: Hase e Voldin hanno vinto la medaglia d’oro, mentre Caldara e Maglio si sono classificati ventesimi. La competizione si svolge all’O2 Arena, che ospita le gare di questa edizione del torneo mondiale. La manifestazione riunisce atleti provenienti da diversi Paesi, con le esibizioni che continuano nelle diverse discipline di gara.

Arriva il primo responso all’O2 Arena di Praga, impianto sportivo teatro in questi giorni dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. I tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin hanno infatti conquistato la medaglia d’oro nelle coppie, confermando così la leadership già ottenuta in occasione dello short program. Prestazione d’alto profilo per i teutonici, i quali hanno di fatto mancato soltanto un elemento, precisamente il triplo salchow in parallelo, eseguito solo doppio. Ottimo invece il resto del layout: dal triplo twist (chiamato di livello 4) ai tre sollevamenti passando per i due lanciati triplo salchow e triplo rittberger, tanto da raccogliere 148. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: Hase-Voldin trionfano nelle coppie ai Mondiali! Ventesimi Caldara-Maglio Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio a caccia della top 15 nelle coppie di artistico! Grassl e Frangipani non deludono Leggi anche: Pattinaggio artistico: Hase-Volodin battono Metelkina-Berulava di un soffio nello short ai Mondiali. Ok Caladara-Maglio Una raccolta di contenuti su Pattinaggio artistico Hase Voldin... Temi più discussi: Pattinaggio artistico: Hase-Volodin battono Metelkina-Berulava di un soffio nello short ai Mondiali. Ok Caladara-Maglio; Pattinaggio artistico: Hase-Volodin sfidano Metelkina-Berulava per il titolo delle coppie ai Mondiali; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 25 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari giovedì 26 marzo, tv, streaming, italiani in gara. Pattinaggio artistico: Hase-Volodin battono Metelkina-Berulava di un soffio nello short ai Mondiali. Ok Caladara-MaglioBattaglia era prevista, e battaglia è stata. Dopo un davvero avvincente testa a testa Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin si sono imposti di ... oasport.it Mondiali pattinaggio: Hase-Volodin vincono lo short per un soffioHase-Volodin trionfano per un soffio nello short program dei Mondiali; Caldara-Maglio si qualificano al libero ... it.blastingnews.com