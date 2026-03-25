Durante la sessione di pattinaggio artistico ai Mondiali 2026, la coppia Caldara e Maglio si è qualificata per la prova del libero. Tra le altre notizie, Lara Naki Gutmann ha ottenuto un risultato positivo. In tempo reale, la coppia svizzera composta da Oxana Vouillamoz e Tom Bouvart ha concluso con un punteggio di 60.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.37:La coppia svizzera composta da Oxana Vouillamoz e Tom Bouvart totalizzano un punteggio di 60.12 e sono secondi a causa di alcune sbavature sul twist e una detrazione a causa del ritardo sulla musica 19.35: Precisi, spettacolari e anche divertenti gli svizzeri, che confermano quanto di buono mostrato finora in stagione. Peccato l’assenza dai Giochi Olimpici ma di questo passo possono essere grandi protagonisti. Qualche problema sulla trottola in parallelo 19.34: Bene il triplo twist, bene il triplo toeloop in parallelo, bene il triplo loop lanciato 19.33: Sul ghiaccio ora la coppia svizzera composta da Oxana Vouillamoz e Tom Bouvart. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio qualificati per il libero! Bene Lara Naki Gutmann

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