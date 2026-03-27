Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi | orari venerdì 27 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi si svolgono le gare dei Mondiali di pattinaggio artistico 2026 all’O2 di Praga, dove si stanno disputando le competizioni di questa settimana. Sono previsti diversi appuntamenti, con gli italiani in gara. Le prove sono trasmesse in diretta televisiva e streaming, e gli orari delle competizioni di venerdì 27 marzo sono disponibili per gli appassionati.

Nuovo giorno di competizioni all’O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella giornata odierna, venerdì 27 marzo, assisteremo a due prove particolarmente interessanti: la rhythm dance della danza sul ghiaccio ed il programma libero individuale femminile. Lo start è fissato per le 11:30, momento in scenderanno sul ghiaccio i danzatori, pronti ad affrontare una gara che vede come grandi favoriti i francesi Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron, intenzionati a conquistare la prima medaglia d’oro iridata della loro partnership ad un mese di distanza dal successo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, italiani in gara Articoli correlati Leggi anche: Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 25 marzo, tv, streaming, italiani in gara Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 26 marzo, tv, streaming, italiani in garaProseguono le competizioni all’O2 Arena di Praga, imponente impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio... Contenuti e approfondimenti su Mondiali pattinaggio Temi più discussi: Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: programma, orari e dove vedere tutte le stelle in gara a Praga; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari giovedì 26 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Figura, l’Italia per i Mondiali di Praga. Nove gli azzurri presenti - FISG; Pattinaggio artistico, al via i campionati mondiali a Praga: Malinin punta al terzo titolo. Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, italiani in garaNuovo giorno di competizioni all'O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella ... oasport.it Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streamingQuesta settimana si chiuderà ufficialmente la lunga stagione di pattinaggio di figura. Direttamente dalla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca, si ... oasport.it BIGLIETTI ORA DISPONIBILI – NON PERDERE I POSTI MIGLIORI! Le stelle mondiali del pattinaggio artistico arrivano a Bologna! Preparati a uno spettacolo sul ghiaccio unico, con i migliori atleti internazionali. Una sola data. Un’esperienza indi - facebook.com facebook Pattinaggio artistico, al via i campionati mondiali a Praga: Malinin punta al terzo titolo x.com