Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi | orari 26 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi si svolgono le gare dei Mondiali di pattinaggio artistico 2026 all’O2 Arena di Praga, un grande impianto sportivo che ospita le competizioni questa settimana. Sono in programma diverse discipline con atleti di vari paesi, inclusi gli italiani in gara. Gli eventi sono trasmessi in diretta televisiva e disponibili anche in streaming, con orari e dettagli da seguire per gli appassionati.

Proseguono le competizioni all’O2 Arena di Praga, imponente impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Oggi, giovedì 26 marzo, verranno assegnate le prime medaglie dell’evento con il free program delle coppie, segmento che sarà preceduto dall’imperdibile short program maschile. Le ostilità, sulla falsariga di quanto accaduto ieri, cominceranno alle 11:30 con il corto riservato ai maschi, gara in cui saranno della partita anche i nostri Daniel Grassl e Gabriele Frangipani, entrambi seppur con ambizioni differenti motivati a fare molto bene. Inutile dire che i fari saranno puntati sul grande deluso di Milano Cortina 2026, Ilia Malinin, già pronto a ruggire ed a ripristinare la gerarchia persa nel libero olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 26 marzo, tv, streaming, italiani in gara Articoli correlati Leggi anche: Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 25 marzo, tv, streaming, italiani in gara Leggi anche: Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 25 marzo, streaming, italiani in gara Contenuti utili per approfondire Mondiali pattinaggio Temi più discussi: Mondiali di pattinaggio di figura 2026 a Praga: programma, orari, atleti in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming; Figura, l’Italia per i Mondiali di Praga. Nove gli azzurri presenti - FISG; Pattinaggio artistico, al via i campionati mondiali a Praga: Malinin punta al terzo titolo. LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta azzurra, si assegna il titolo delle coppieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di ... oasport.it Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streamingQuesta settimana si chiuderà ufficialmente la lunga stagione di pattinaggio di figura. Direttamente dalla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca, si ... oasport.it ECCOCI PRAGA La capitale della Repubblica Ceca diventa teatro dei Mondiali di pattinaggio di figura! Nove azzurri a caccia delle medaglie iridate a partire da oggi! Ore 11.30 il programma corto femminile, alle 18.45 quello delle coppie di artistico! - facebook.com facebook ECCOCI PRAGA La capitale della Repubblica Ceca diventa teatro dei Mondiali di pattinaggio di figura! Nove azzurri a caccia delle medaglie iridate a partire da oggi! Ore 11.30 il programma corto femminile, alle 18.45 quello delle coppie di artistico! x.com