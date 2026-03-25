Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi | orari 25 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, mercoledì 25 marzo, si aprono i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico a Praga, presso l’O2 Arena. La competizione si svolge sulla pista di ghiaccio della capitale ceca e coinvolge atleti provenienti da vari Paesi. Sono previsti orari di gara, trasmissioni in diretta televisiva e streaming, con alcuni pattinatori italiani che partecipano alla manifestazione.

Il conto alla rovescia è scaduto. Oggi, mercoledì 25 marzo, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest’anno in scena a Praga, precisamente sul ghiaccio dell’O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca). Come da tradizione assisteremo a due segmenti: lo short program individuale femminile e quello delle coppie. Le ostilità cominceranno alle 11:30 con il corto femminile, dove la grande favorita sarà senza dubbio la giapponese Kaori Sakamoto, motivata a chiudere la sua straordinaria carriera con un successo dopo l’argento ottenuto a Milano Cortina 2026. Con lei ci saranno anche Ami Nakai, bronzo ad Assago, oltre che le statunitensi Amber Glenn e Isabeu Levito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 25 marzo, tv, streaming, italiani in gara Articoli correlati Leggi anche: Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 14 gennaio, tv, streaming, italiani in gara Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 15 gennaio, tv, streaming, italiani in garaSecondo giorno di competizioni all’Utilita Arena di Sheffield, impianto sportivo del Regno Unito teatro questa settimana dei Campionati Europei 2026... Altri aggiornamenti su Mondiali pattinaggio Temi più discussi: Mondiali di pattinaggio di figura 2026 a Praga: programma, orari, atleti in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming; Calendario Mondiali di pattinaggio su ghiaccio 2026: tutte le gare; Pattinaggio artistico, trionfo di defezioni ai Mondiali. Chi parte per Praga?. Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streamingQuesta settimana si chiuderà ufficialmente la lunga stagione di pattinaggio di figura. Direttamente dalla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca, si ... oasport.it Sakamoto ai Mondiali: la 'last dance' della favorita a Praga 2026Kaori Sakamoto favorita ai Mondiali di pattinaggio a Praga per la sua 'last dance', Gutmann senza pressioni cerca il colpaccio ... it.blastingnews.com Il pattinaggio di figura vola a Praga! Sono nove gli azzurri in gara ai Mondiali in Repubblica Ceca, in programma da domani a domenica 29 marzo. Approfondisci qui https://bit.ly/4bK4btJ FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio - facebook.com facebook