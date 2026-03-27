Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi | orari venerdì 27 marzo tv streaming azzurri in gara

Oggi si svolgono le gare dei Mondiali di pattinaggio artistico 2026 all’O2 di Praga, arena che questa settimana ospita le prove mondiali. È in programma un nuovo giorno di competizioni con gli atleti italiani in gara. Le prove si svolgono in diverse fasce orarie e sono trasmesse in diretta televisiva e streaming.

Nuovo giorno di competizioni all’O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella giornata odierna, venerdì 27 marzo, assisteremo a due prove particolarmente interessanti: la rhythm dance della danza sul ghiaccio ed il programma libero individuale femminile. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO ALLE 11.30 E 18.00 Lo start è fissato per le 11:30, momento in scenderanno sul ghiaccio i danzatori, pronti ad affrontare una gara che vede come grandi favoriti i francesi Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron, intenzionati a conquistare la prima medaglia d’oro iridata della loro partnership ad un mese di distanza dal successo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, azzurri in gara Articoli correlati Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, italiani in garaNuovo giorno di competizioni all’O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Leggi anche: Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 25 marzo, tv, streaming, italiani in gara Tutto quello che riguarda Mondiali pattinaggio Temi più discussi: Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: programma, orari e dove vedere tutte le stelle in gara a Praga; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari giovedì 26 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Figura, l’Italia per i Mondiali di Praga. Nove gli azzurri presenti - FISG; Pattinaggio artistico, al via i campionati mondiali a Praga: Malinin punta al terzo titolo. Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streamingQuesta settimana si chiuderà ufficialmente la lunga stagione di pattinaggio di figura. Direttamente dalla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca, si ... oasport.it Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, italiani in garaNuovo giorno di competizioni all'O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella ... oasport.it BIGLIETTI ORA DISPONIBILI – NON PERDERE I POSTI MIGLIORI! Le stelle mondiali del pattinaggio artistico arrivano a Bologna! Preparati a uno spettacolo sul ghiaccio unico, con i migliori atleti internazionali. Una sola data. Un’esperienza indi - facebook.com facebook Pattinaggio artistico, al via i campionati mondiali a Praga: Malinin punta al terzo titolo x.com