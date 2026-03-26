L' Italia è in finale playoff per i Mondiali 2026 | Tonali e Kean piegano l' Irlanda del Nord 2-0 Gattuso | Non è stato facile

L'Italia si è qualificata per la finale dei playoff per i Mondiali 2026 dopo aver vinto 2-0 contro l'Irlanda del Nord allo stadio New Balance di Bergamo. La partita si è giocata giovedì 26 marzo e ha visto i gol di Tonali e Kean. L'allenatore ha commentato che la sfida non è stata facile.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Gran botta al volo del centrocampista al 56esimo e raddoppio dell'attaccante al 79'. Martedì 31 marzo la sfida decisiva che vale il ritorno al campionato del mondo dopo 12 anni di assenza L'Italia è in finale ai playoff dei Mondiali del campionato del mondo 2026. Oggi, giovedì 26 marzo, gli azzurri allo stadio New Balance di Bergamo hanno battuto per 2-0 nella semifinale l'Irlanda del Nord. Le due reti sono arrivate entrambe nella ripresa. Al 56' il goal di Tonali, una gran botta al volo dal limite dell'area. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'Italia è in finale playoff per i Mondiali 2026: Tonali e Kean piegano l'Irlanda del Nord 2-0, Gattuso: "Non è stato facile" Articoli correlati Leggi anche: L'Italia è in finale playoff per i Mondiali 2026: Tonali e Kean piegano l'Irlanda del Nord 2-0 Mondiali 2026, Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol di Tonali e Kean: martedì la finaleBergamo, 26 marzo 2026 – L’Italia stacca il pass per la finale dei Mondiali 2026. Italia-Irlanda del Nord 2-0 Gattuso postpartita! playoff Mondiali #italy Contenuti utili per approfondire L'Italia è in finale playoff per i... Temi più discussi: Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia vs Irlanda del Nord: un'occasione per dimenticare la Disfatta di Belfast. Cosa è successo nel 1958; Il portiere gioca in terza serie inglese, ma... Italia, ecco cosa temere dell'Irlanda del Nord. Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso alla finale playoffÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Il raddoppio dell'Italia contro l'Irlanda del Nord di Kean garantisce alla Nazionale Azzurra l'accesso alla finale del play-off mondiale. Dario De Gennaro lo descrive per le persone con disabilità visive nel commento descrittivo a cura di #RaiPubblicaUtilità facebook Dalle 20:45 l’Italia gioca contro l’Irlanda del Nord la prima delle (si spera) due partite degli spareggi per i Mondiali maschili di calcio, che non gioca dal 2014. Qui, da ora fino a fine partita, un live di commento e contesto: x.com