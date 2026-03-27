Mondiali 2026 in chiaro su YouTube? In UK è possibile! C’è il via libera dalla FIFA | tutti i dettagli

La FIFA ha autorizzato la trasmissione in chiaro dei Mondiali 2026 su YouTube nel Regno Unito. Di conseguenza, le partite saranno visibili gratuitamente sulla piattaforma di streaming, modificando le modalità di visione degli eventi sportivi nel paese. La decisione riguarda l’intero torneo e si applica esclusivamente al mercato britannico. Le disposizioni specifiche e i dettagli sulle modalità di accesso sono stati comunicati ufficialmente.

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