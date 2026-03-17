I Mondiali di calcio 2026 saranno trasmessi anche su YouTube | cosa prevede lo storico accordo siglato dalla Fifa

I Mondiali di calcio 2026 saranno trasmessi anche su YouTube, grazie a un accordo tra la Fifa e la piattaforma video. Per la prima volta nella storia, le partite della Coppa del Mondo saranno disponibili in diretta streaming su questo canale, che ospiterà le immagini dal 11 giugno al 19 luglio. La competizione si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

I Mondiali di calcio 2026 saranno i primi di sempre a essere trasmessi in diretta su YouTube. La piattaforma video ha siglato un accordo con la Fifa in vista della prossima Coppa del Mondo, che si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio a cavallo fra Stati Uniti, Canada e Messico. L’intesa consentirà alle emittenti che si sono aggiudicate i diritti per l’evento di trasmettere in diretta alcune partite sulla piattaforma video, e non solo in tv. L’accordo Fifa-YouTube. In un comunicato diffuso oggi, 17 marzo, la Fifa parla di «partnership rivoluzionaria» e unica nel suo genere, che incoraggia i detentori dei diritti della Coppa del Mondo a trasmettere i primi 10 minuti delle partite del torneo su YouTube. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

I Mondiali di calcio su TikTok: c’è l’accordo con la FifaStorica partnership tra la federazione internazionale e il social, che diventa Preferred Platform per rendere più accessibile l’evento.

Mondiali FIFA 2026: Rai e DAZN possono trasmettere le partite su YouTubeLe emittenti saranno libere di scegliere se usufruire o meno della distribuzione live aggiuntiva su YouTube.

Una selezione di notizie su I Mondiali di calcio 2026 saranno...

Temi più discussi: Calcio, i Mondiali 2026 a pagamento sullo streaming di Dazn: quanto costa abbonarsi (e quali le offerte)?; Mondiale 2026 su DAZN: date, orari, stadi e dove vederli in diretta streaming; Mondiali di calcio senza l’Iran, si apre un'altra finestra per l’Italia ma tutto è in mano alla Fifa; Ministro dello Sport dell'Iran: Non parteciperemo ai Mondiali di calcio negli USA.

Irlanda del Nord, ecco i 28 convocati di O’Neill per la semifinale playoff contro l'ItaliaEcco le scelte del ct nordirlandese in vista dello spareggio Mondiale contro gli azzurri. Diramata anche la lista del Galles di Bellamy ... tuttosport.com

Tensioni Mondiali 2026, la FIFA: Auspichiamo che tutti rispettino il calendario. Iran compresoÈ scoppiato un caso diplomatico sui prossimi Mondiali di calcio 2026. La federazione iraniana (FFIRI) ha ufficialmente aperto un tavolo di trattativa. tuttomercatoweb.com

INSIEME Pronte a salutare il torneo di qualificazione ai Mondiali di pallacanestro Già certe di andare a Berlino, le azzurre chiudono il girone questa sera alle 19! L’ultima partita a San Juan è contro il Senegal! A cuor leggeroooooooo #ItaliaTeam # - facebook.com facebook

L’Italia è stata eliminata dal Venezuela nella semifinale dei Mondiali di baseball x.com